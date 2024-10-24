«Грань полномасштабной войны»: Путин высказался о Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» / «аутрич» заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны. Глава РФ также отметил, что во время боев в секторе Газа погибли свыше 40 000 человек, большинство из которых гражданские, сообщает ТАСС .

Путин подчеркнул, что Москва выступает против любых проявлений терроризма с какой бы то ни было стороны противостояния в ближневосточном регионе.

Российский лидер также отметил, что урегулировать ближневосточный кризис можно при создании независимого Государства Палестина и выполнения резолюций ООН. По словам Путина, палестинский народ подвергся «исторической несправедливости», и пока она не будет исправлена, «порочный круг насилия» в регионе разорвать не удастся.

Ранее Владимир Путин принес соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре. Эрдоган на казанском саммите БРИКС заявлял, что во время террористической атаки в турецкой столице погибло несколько человек.