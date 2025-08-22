Госсовет Крыма утвердил новый гимн республики

На конкурс, в рамках которого выбирали новый гимн Крыма, было подано множество заявок. Члены специальной комиссии прослушали все представленные произведения перед голосованием.

В итоге был выбран вариант, предложенный поэтом-песенником Ильей Резником и бывшим сенатором Ольгой Ковитиди. В тексте в том числе говорится о воссоединении Крыма с Россией.

Новый гимн республики был утвержден на внеочередной сессии Госсовета в пятницу. Его глава Владимир Константинов отметил, что новый гимн «несет в себе важный воспитательный заряд». Он будет звучать на всех официальных мероприятиях.

Между тем в России 22 августа отмечается День флага РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с праздником.