Госсекретарь США Рубио раскрыл, почему Россия остается глобальной державой

Госсекретарь США Рубио: РФ остается глобальной державой
Политика

РФ остается глобальной державой, нравится это Соединенным Штатам или нет. Такое мнение выразил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

Дипломат объяснил свои слова тем, что у России есть влияние в главных регионах мира. Поэтому РФ продолжает быть глобальной державой.

Также Рубио добавил, что представители РФ и США не говорили о снятии санкций в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Дискуссии пока до этого вопроса не дошли.

Ранее госсекретарь США сказал, что штаты посольств в Москве и Вашингтоне будут восстановлены. Численность состава, которая была до этого, вернется.