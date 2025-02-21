Госсекретарь США Рубио раскрыл, почему Россия остается глобальной державой

РФ остается глобальной державой, нравится это Соединенным Штатам или нет. Такое мнение выразил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости .

Дипломат объяснил свои слова тем, что у России есть влияние в главных регионах мира. Поэтому РФ продолжает быть глобальной державой.

Также Рубио добавил, что представители РФ и США не говорили о снятии санкций в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Дискуссии пока до этого вопроса не дошли.

Ранее госсекретарь США сказал, что штаты посольств в Москве и Вашингтоне будут восстановлены. Численность состава, которая была до этого, вернется.