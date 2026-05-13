Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Китай в спортивном костюме, который СМИ сочли схожим с нарядом Николаса Мадуро. Об этом пишет «Царьград» .

По данным NewsNation, Марко Рубио поднялся на борт Air Force One для полета в Пекин в спортивном костюме, который журналисты назвали идентичным тому, в котором ранее был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Фотографию в соцсети X опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Корреспондент NewsNation Келли Мейер обратила внимание на сходство нарядов.

Снимок появился на следующий день после интервью Дональда Трампа, в котором он допустил возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата.

NewsNation расценило выбор одежды как политический сигнал Пекину. Официальной реакции китайской стороны на публикацию пока не последовало.

После сообщений о захвате и аресте Мадуро стоимость аналогичного костюма, как отмечается, выросла до тысячи долларов.

