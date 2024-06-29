Господдержка молодежи становится ориентиром на пути их становления - политолог

В современных условиях государственная поддержка молодежи, в частности, национальные проекты «Молодежь и дети» и «Кадры», становится значимым ориентиром на пути их становления и выбора профессии. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

На данный момент уже формируется и реализуется ряд направлений и инициатив, реализуемых государством в рамках молодежной политики.

«Так, в рамках уже упомянутого проекта «Молодежь и дети» существуют проекты по развитию современной инфраструктуры (молодежные центры, строительство и ремонт школ), формированию кадровых и социальных лифтов и самореализации», - сказала политолог.

Особенное внимание государства уделяется карьерным вопросам молодежи, на решение которых также направлен национальный проект «Кадры». Например, одним из его направлений является укрепление связи между всеми ступеньками образования.

«Студенчество – пора становления и развития для многих молодых людей. Это одновременно и серьезный, и полный возможностей период жизни, который не может не отразиться на становлении личности и формировании умений и навыков», - добавила эксперт.