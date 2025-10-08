Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Депутаты Госдумы приняли проект закона о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как не являющимся более нужным для обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, а также некоторых протоколов к документу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано обеими странами в 2000 году. По нему предусматривалась утилизация ежегодно каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, который объявлен излишним для военных программ. Действие документа приостановили в 2016 году на основании указа российского лидера и принятого федзакона.

«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Замглавы МИД страны Сергей Рябков пояснил, что причинами для приостановки действия данного соглашения стало коренное изменение обстоятельств: Штаты ввели санкции против РФ, приняли допускающий вмешательство во внутренние дела России закон о поддержке Украины, проводят расширение НАТО на восток и т. д.

