Госдеп США призвал всех американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу

сегодня в 03:11

Американский Госдеп опубликовал экстренное предупреждение, в котором настоятельно рекомендует гражданам США и постоянным резидентам, находящимся в Венесуэле, немедленно покинуть страну, сообщает РИА Новости .

Одновременно американцам рекомендуется воздержаться от любых поездок в республику из-за рисков задержания, преступности, гражданских беспорядков и коллапса системы здравоохранения.

Ранее в регион прибыл эсминец USS Thomas Hudner, который усилил ранее развернутую авианосную группу во главе с USS Gerald R. Ford.

Вашингтон объясняет свои действия борьбой с наркоторговлей, однако в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», подчеркнув при этом отсутствие планов по началу войны с Венесуэлой.

