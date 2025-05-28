Госдеп: США озабочены ответными ударами РФ по Украине

«Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — отметила она.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли ответные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Это произошло после того, как Киев атаковал мирных жителей РФ.

Ответные атаки РФ по военным объектам на Украине естественны после ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре. «Преступник должен быть наказан», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.