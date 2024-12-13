Google Play прекращает сотрудничество с российскими компаниями

Российские разработчики не смогут получать деньги от Google Play

Российские разработчики не смогут получать деньги от Google Play из-за прекращения сотрудничества, сообщает RT со ссылкой на уведомление компании.

Google Play предупредила о невозможности получать доход от платных приложений.

Речь идет о компаниях со счетами в российских банках. Последние выплаты будут сделаны 15 января.

Ранее РИАМО сообщало о рисках прекращения работы сервисов Google в России и альтернативных решениях.