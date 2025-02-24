Главы Еврокомиссии и Евросовета прибыли в Киев на годовщину СВО Политика 24 февраля 2025 11:44 Фото - © РИА Новости

В Киев приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. В столице Украины пройдет встреча лидеров стран ЕС в третью годовщину начала украинского конфликта, сообщает СМИ соседней страны «Суспильне новини».

Также в столицу Украины приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Также в Киев прибыл лидер Испании Педро Санчес. На встрече обсудят мирные договоренности и гарантии безопасности. Ранее Евросоюз поддержал отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения выборов главы государства.