Главу комитета Госдумы по труду Нилова исключили из ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова исключили из партии. Такое решение принял президиум Высшего совета, сообщает РИА Новости .

«Решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего совета партии я согласен», — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР отметил, что обращения об исключении Нилова поступили ему от депутатов и региональных отделений партии. Все дело в нарушении партийной дисциплины.

Также Слуцкий подчеркнул, что Нилов распространял клевету о партии и совершал действия, которые порочили ее репутацию. По его словам, такой человек не может быть в рядах ЛДПР. Нилов был членом партии с 1997 года.