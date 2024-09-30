Депутат Верховной рады Украины Мария Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский «содействует» российской армии из-за того, что он отвел опытные бригады с поля боя в ДНР «в другой ад». По мнению экс-нардепа Рады, политолога Спиридона Килинкарова, скандальная законодательница работает «в тесной связке» с главой ОП Украины Андреем Ермаком, сообщает aif.ru .

Недавно Безуглая заявляла, что Сырский не стал бросать свои бригады в «изученные полосы ответственности, где им известен каждый кустик», а отвел их «в другой ад». Такие действия главнокомандующего депутат назвала «содействием» противнику.

Ранее Безуглая также утверждала, что Сырский «прячется на своей даче в Харьковской области».

«Она продолжает заниматься ровно тем, чем она занималась. Никто ведь ее не останавливает, хотя по украинскому законодательству вопрос дискредитации армии — уголовное преступление. Вот только Безуглую это не касается», — считает политолог Килинкаров.

Экс-народный депутат Рады также отметил, что за любым другим украинцем, который «посмел бы такое сказать публично», уже пришли бы сотрудники СБУ, однако Безуглой все сходит с рук.

Килинкаров назвал ее «говорящим ртом Ермака», отметив, что она близка главе офиса президента Украины и работает с ним «в тесной связке».