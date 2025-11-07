Глава Rheinmetall: Германия может создать сильнейшую армию в Европе
Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер уверен, что Германия способна создать мощнейшие в Европе вооруженные силы в течение ближайших пяти лет, сообщает РИА Новости.
В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул, что правительственные программы закупки военной техники и боеприпасов делают эту цель вполне достижимой.
Параллельно концерн активно развивает производственные мощности в Восточной Европе, строя заводы в Болгарии, Румынии и Литве для укрепления обороноспособности восточного фланга НАТО.
Эти планы соответствуют заявлению канцлера Фридриха Мерца о необходимости превратить Бундесвер в сильнейшую армию на континенте.