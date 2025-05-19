Глава РФПИ заявил, что Россия и США могут быть отличными партнерами

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными экономическими партнерами, сообщает РИА Новости.

«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира», — написал он в соцсети X.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предложить российскому коллеге Владимиру Путину экономические стимулы для РФ. Взамен хозяин Белого дома потребует прогресса в мирных переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что в улучшении отношений между РФ и иными государствами мира есть большое количество экономических выгод.