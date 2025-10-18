сегодня в 16:52

Глава РФПИ Дмитриев сказал, что журналисты Washington Post исказили его слова

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что американское СМИ The Washington Post исказило его слова в своей статье. Журналисты приписали ему заявления, которые те не произносил, сообщает ТАСС .

Дмитриев назвал The Washington Post «фейковым» СМИ в публикации в соцсети Х. Издание снова исказило правду.

Глава РФПИ отметил, что перепостил публикацию из Telegram-канала. Однако в материале The Washington Post приписали заявления из поста Дмитриеву.

18 октября американское СМИ выпустило публикацию, в которой есть слова: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех». Эту фразу Дмитриев перепостил из Telegram-канала «Пул №3». Однако в материале The Washington Post слова приписали гендиректору РФПИ.

