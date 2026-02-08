Глава правящей партии Сербии не исключил назначение Вучича на пост премьера

Председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич считает, что нынешний лидер Сербии Александр Вучич после завершения своего президентского срока может занять пост премьера страны, сообщает ТАСС .

Он отметил, что окончательное решение, останется ли Вучич в исполнительной власти, зависит от двух факторов. Первое — выберут ли его жители при голосовании, второе — захочет ли он сам становиться главой правительства.

Глава правящей партии Сербии отметил, что у Вучича достаточно опыта, энергии и знаний, чтобы продолжить работу в исполнительной власти. Вучевич добавил, что для страны было бы «пагубно не задействовать его (Вучича — ред.) репутацию и связи».

По его словам, Вучич доказал умение управлять страной даже в тяжелые времена.

Полномочия Вучича как президента истекают в 2027 году. В конце прошлого года сербский лидер официально подтвердил, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, которые запланированы на 2026 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.