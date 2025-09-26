Глава Пентагона вызвал экстренно генералов и адмиралов на совещание

Глава Пентагона Пит Хегсет в срочном порядке созвал сотни высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что приказ относится почти ко всем офицерам в ранге бригадного генерала и выше, в том числе командующих в зонах конфликтов по всему миру.

По словам источника, командиры, находящиеся за границей, также обязаны лично прибыть на встречу.

Совещание должно состоятся в следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико.

Ранее Хегсет заявил, что у США большие возможности в различных сферах, а также упомянул систему «Золотой купол». По его словам, Китай не может ее воспроизвести. Глава Пентагона отметил, что в случае необходимости США будут применять как военные меры сдерживания, так и дипломатические.