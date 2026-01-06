Глава МИД Венесуэлы заявил о победе страны в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что его страна одержала «явную и законную победу» на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости .

По его словам, международное сообщество признало, что военная операция США, проведенная 3 января, противоречит международному праву, Уставу ООН и является актом агрессии против действующего главы государства.

В своем Telegram-канале Хиль написал, что в ходе обсуждения «не было места для манипуляций или двойных стандартов». Он также подтвердил, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет.

Заявление прозвучало после того, как США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро, что вызвало широкое осуждение со стороны ряда государств, включая Россию, Китай и страны Латинской Америки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.