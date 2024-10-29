Глава МИД КНДР Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Россию с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в КНДР.

Отмечается, что поездка главы МИД КНДР в Москву проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран во время июньского саммита 2024 года.

Страны планируют регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

Ранее российский лидер напомнил про Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября. Соглашение предусматривает оказание взаимной военной помощи между российской и северокорейской сторонами, если на одну из стран нападет другое государство и она окажется в состоянии войны. Это регламентировано 51-й статье Устава ООН.