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Глава МИД Индонезии показал приезд президента в Россию под песню «Матушка»

Глава МИД Индонезии Сугионо поделился в соцсетях видео о визите президента республики Прабово Субианто в Россию. На ролик наложена песня «Матушка» фолк-певицы Татьяны Куртуковой, сообщает РБК .

В ролике показаны кадры встречи президента Индонезии с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 19 июня в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

На видео запечатлено, как машина Субианто подъехала к месту встречи. Затем президент Индонезии зашел во дворец, его встретил Путин. Лидеры обменялись рукопожатием.

По словам Сугионо, в ходе встречи главы стран обсудили укрепление стратегического сотрудничества Индонезии и России.

Глава МИД республики отметил, что подписанная по итогам встречи декларация ознаменовала новую главу в более тесных и ориентированных на будущее двусторонних отношениях.

Также Москва и Джакарта подписали ряд соглашений. Они касаются транспортного сотрудничества, высшего образования и т. д.