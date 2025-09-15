Вадефуль заявил о необходимости укрепления ПВО НАТО альянса на востоке

Глава германского внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль выступил с инициативой усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса, сообщает ТАСС .

В эфире телеканала ZDF он подчеркнул необходимость демонстрации единства и решимости перед лицом последних инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.

«Россия должна знать, что мы всегда будем отвечать», — заявил министр, комментируя недавние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Румынии.

Вадефуль также предложил рассмотреть возможность переброски систем ПВО из Греции и Испании непосредственно на восточные рубежи блока.

Эти заявления прозвучали на фоне запуска операции «Восточный часовой», инициированной генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 12 сентября. Операция стала ответом на запрос Польши о консультация х в рамках статьи 4 учредительного договора альянса после инцидента с беспилотниками.

Российское министерство обороны, комментируя ситуацию, заявило об отсутствии планов по поражению целей на территории Польши и выразило готовность к консультациям с польской стороной.