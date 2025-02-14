Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

Глава финского МИД о ситуации на Украине: с Путиным не может быть быстрой сделки

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что быстрой сделки по урегулированию конфликта на Украине не должно быть. По ее словам, нужны длительные переговоры по данному вопросу, сообщает РИА Новости со ссылкой на RND.

Валтонен прокомментировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, которые в ходе беседы пришли к выводу, что украинский конфликт должен завершиться как можно скорее. Она выступила против быстрого решения кризиса.

По словам главы МИД Финляндии, переговоры с Москвой касаются не только Украины, но и «архитектуры безопасности Европы». Валтонен заявила, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен занять несколько лет, чтобы установить стабильный мир.

«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс», — заявила финский министр.

Она считает, что мира можно достигнуть, прибегнув к давлению. Также Валтонен призвала Европу продемонстрировать силу.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Они обсудили урегулирование украинского кризиса и договорились о личной встрече, подготовка к которой уже началась.