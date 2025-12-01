Глава МИД Эстонии Цахкна попросил Украину не бить по кораблям в Балтийском море

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от атак кораблей в Балтийском море. Это касается и тех судов, которые, предположительно, связаны с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Такие действия Киева могут спровоцировать эскалацию обстановки в Балтийском море. При этом Эстония не отправляла сигналы Украине, чтобы та воздержалась от атак в Балтике.

Ранее украинские спецслужбы подтвердили, что замешаны в атаках по двум нефтяным танкерам рядом с побережьем Турции. Первое судно Kairos под флагом Гамбии загорелось в 28 милях от берега.

Танкер Virat подвергся еще одному удару БПЛА после первоначальной атаки. Экипаж первого танкера был эвакуирован. При этом 20 моряков с Virat не стали покидать корабль.

