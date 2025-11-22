Глава Евросовета Кошта анонсировал спецсаммит по Украине 24 ноября
Фото - © European Union
Руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил, что созывает 24 ноября в Луанде (Ангола, Африка) специальный саммит стран Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине на фоне предложенного плана США, сообщает РИА Новости.
«Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде», — сказал Кошта.
Он добавил, что мероприятия планируются провести в рамках саммита ЕС-Афросоюз 24 ноября.
Также 23 ноября в Женеве состоится встреча представители Евросоюза, США и Украины. На ней будет обсуждаться мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.