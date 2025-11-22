Глава Евросовета Кошта анонсировал спецсаммит по Украине 24 ноября

сегодня в 19:02

Руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил, что созывает 24 ноября в Луанде (Ангола, Африка) специальный саммит стран Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине на фоне предложенного плана США, сообщает РИА Новости .

«Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде», — сказал Кошта.

Он добавил, что мероприятия планируются провести в рамках саммита ЕС-Афросоюз 24 ноября.

Также 23 ноября в Женеве состоится встреча представители Евросоюза, США и Украины. На ней будет обсуждаться мирный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный американской стороной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.