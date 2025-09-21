Глава Еврокомиссии: Европе не нужна энергетическая автономия

Евросоюз не стремится к полной энергетической автономии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Soir.

Глава ЕК отметила, что ЕС будет и дальше укреплять свою энергетическую безопасность. По ее словам, Европа создает «прочный фундамент чистой местной энергии», при этом избавляясь от зависимости в этой сфере от сырья из других стран, например, из России.

Однако достижение полной энергетической автономии не является целью объединения.

«Цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, объединение сохраняет свою взаимосвязанность с другими игроками. Она также назвала США надежным партнером в этой отрасли.

Ранее глава ЕК сказала, что ЕС не собирается автоматически вводить пошлины в 100% для Индии и Китая. Объединение будет руководствоваться в этом вопросе своими интересами.