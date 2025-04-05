Глава ЕНП призвал не бояться противостояния с Трампом

В Европе предложили заменить США на Южную Америку и Индию

Лидер крупнейшей фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил о готовности Евросоюза к жестким переговорам с США после введения Вашингтоном новых пошлин, пишет ТАСС .

«2 апреля стало чёрным днём из-за ошибки (президента США Дональда — ред) Трампа, но ЕС не позволит диктовать условия», — подчеркнул политик в интервью изданию Funke.

В качестве ответа на действия США Вебер предложил заключить торговые союзы с Южной Америкой и Индией. При этом политик предостерег своих европейских коллег от переориентации на Китай.

Ранее Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран