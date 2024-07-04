Генштаб ВСУ: на торецком направлении наблюдается напряженная ситуация

Украинские военные оказались в напряженной ситуации на торецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«На торецком направлении ситуация напряженная», — сказано в сообщении.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, которого назначили украинские власти, ранее также сообщал, что в Торецке была объявлена принудительная эвакуация населения.

В российском министерстве обороны при этом заявили, что бойцы «Центральной» группировки войск улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк. ВС РФ нанесли поражение 24-й мехбригаде ВСУ и 109-й бригаде теробороны.