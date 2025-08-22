Генсек ООН считает голод в Газе искусственно созданной катастрофой

сегодня в 15:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что появление голода в секторе Газа — рукотворная катастрофа. Ее продолжения нельзя допустить, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное пресс-службой Организации объединенных наций заявления про голод в Газе.

Гутерриш подчеркнул, что у Израиля есть обязательства в рамках международного права. Среди них обязанность обеспечить людей едой и лекарствами.

«Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась безнаказанно», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Газе перестать воевать друг с другом. Также они должны прекратить огонь, освободить заложников и дать гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к палестинскому анклаву.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить Газу, если ХАМАС не согласится с миром на условиях Израиля. Он отметил, что вскоре могут открыться «врата ада».