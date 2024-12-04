Генсек ОДКБ Тасмагамбетов высоко оценил председательство Казахстана

Казахстан традиционно относится очень ответственно и заинтересованно к работе в формате организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

«Председательству Казахстана в ОДКБ дана большая оценка. <…> Секретариат в целом положительно оценивает итоги заседания. Основным положительным моментом заседания является то, что главы государств констатировали свою приверженность целям и задачам ОДКБ и подтвердили свое намерение, чтобы совершенствовать коллективные усилия для безопасности в зоне ответственности организации», — сказал Тасмагамбетов.

Он добавил, что на заседании были приняты решения о подписании решения о декларации совета коллективной безопасности, о решении обустройства таджикско-афганской границы, о дальнейшем совершенствовании союзнических отношений в рамках договора о коллективной безопасности.

Ранее в Астане прошел саммит ОДКБ. По его итогам была опубликована декларация. В документе, в частности, указывается, что страны-члены ОДКБ привержены созданию и утверждению многополярного миропорядка.