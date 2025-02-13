Генсек НАТО: разговор Путина и Трампа похож на начало переговоров по Украине
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Одной из главных тем в мировой повестке в течение последних суток стал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что это политическое событие похоже на начало переговоров по украинскому вопросу, пишет РИА Новости.
«Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине», — заявил Рютте.
Генсек НАТО обратил внимание на то, что Украина также должна быть вовлечена в переговорный процесс, а прочность будущих договоренностей должна быть обеспечена.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти 1,5 часа. В Кремле отметили, что президент России действительно согласился с тем, что украинский конфликт пора завершать, но обратил внимание, что это возможно только в случае устранения первопричины его возникновения.
После разговора с Путиным Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По словам американского лидера, глава Украины также высказался за установление мира между соседними странами.