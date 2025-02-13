Генсек НАТО: разговор Путина и Трампа похож на начало переговоров по Украине

Одной из главных тем в мировой повестке в течение последних суток стал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что это политическое событие похоже на начало переговоров по украинскому вопросу, пишет РИА Новости .

«Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине», — заявил Рютте.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что Украина также должна быть вовлечена в переговорный процесс, а прочность будущих договоренностей должна быть обеспечена.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и длился почти 1,5 часа. В Кремле отметили, что президент России действительно согласился с тем, что украинский конфликт пора завершать, но обратил внимание, что это возможно только в случае устранения первопричины его возникновения.

После разговора с Путиным Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По словам американского лидера, глава Украины также высказался за установление мира между соседними странами.