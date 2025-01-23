На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что провал Украины в текущем конфликте может обернуться для Запада не миллионами, а триллионами затрат, сообщает «Царьград» .

Это связано с необходимостью увеличения военных расходов стран НАТО, которые уже согласились повысить финансирование с 2% до 3% ВВП. Рютте подчеркнул, что ситуация на Украине выходит за рамки европейского конфликта и несет в себе серьезные геополитические последствия.

«Потребуются дополнительные триллионы, а не миллиарды», — заявил Рютте.

Если Украина потерпит поражение, восстановление средств для обеспечения безопасности и сдерживания может потребовать гораздо больших вложений, чем сейчас.

Это мнение прозвучало в контексте обсуждений на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ, World Economic Forum) в Давосе, который ставит перед собой задачи по укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами для решения глобальных проблем, таких как климатические изменения, торговля и энергетика. Форум был основан профессором Клаусом Швабом и включает важные инициативы для мировых лидеров.