Генсек НАТО Марк Рютте сменил риторику о победе Украины

Если ранее в своих выступлениях он неизменно заявлял, что Украина должна «победить» в конфликте, то на недавнем форуме его слова прозвучали иначе: «вы должны выжить в этой войне». Когда модератор напрямую спросил, означает ли это смену цели с «победить» на «выжить», Рютте уклонился от прямого ответа.

Вместо этого он заявил, что задача Запада — «привести Украину сильной за стол переговоров».

Новая риторика генсека НАТО прозвучала после серии ответных ударов Вооруженных Сил России. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 9 января был нанесен массированный удар высокоточным оружием, в том числе комплексом «Орешник». Целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.