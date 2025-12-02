Генерал НАТО Келлер: завершение украинского конфликта пока не предвидится

Заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) генерал-майор Майк Келлер заявил, что завершение конфликта на Украине «пока не предвидится», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Welt.

Он отметил, что Запад должен продолжать обеспечивать Киев «постоянным потоком ресурсов».

«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег», — добавил он.

В США заявили о разработке плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пока американская сторона не планирует обсуждать его, потому что работа над документом все еще идет. В России заявили, что открыты к диалогу по мирному соглашению.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф организовал еще одну встречу с делегацией из Украины во Флориде в США. В ней со стороны киевского режима участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

