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Гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с Беллой Хадид

Гендиректор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу с участием Беллы Хадид после критики, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Гульден извинился за отдельные части рекламной кампании обуви. В ней участвовала знаменитая американская модель Белла Хадид. Гендиректор пообещал впредь тщательно пересматривать этапы продвижения товара, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

Хадид стала лицом рекламной кампании Adidas, посвященной кроссовкам SL Super Light 72. Перезапуск обуви состоялся к годовщине Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

Но руководство компании упустило тот факт, что во время этих Игр палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» похитила из олимпийской деревни 11 спортсменов Израиля и немецкого полицейского. Их убили.

Реклама кроссовок была жестко раскритикована пользователями. Выбор модели палестино-голландского происхождения им показался сомнительным. В итоге от рекламы отказались.