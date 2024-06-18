«Геббельс отдыхает»: в Италии объяснили ошибочное цитирование Мелони Украиной

Итальянский эксперт отметил, что на саммите в Швейцарии Мелони выступила на английском языке, хотя обычно на подобных мероприятиях каждый политик произносит речь на родном языке, поскольку ведется синхронный перевод.

Однако, по словам Бернардини, ключевой момент заключается в неправильной подаче выступления Мелони для украинской аудитории, за что был ответственен синхронист. Политолог не исключил, что, цитируя премьер-министра Италии с явными ошибками, синхронист «озвучил то, что ему указали сверху».

Либо, по его словам, есть и другая причина, почему специалист иначе перевел речь Мелони для украинцев.

«Украинский самозванец выдал свои «хотелки» за действительность, доказывая тем самым свое дилетантство. Как профессионал, мне стыдно, он бросает тень на всю нашу категорию», — добавил Бернардини, который также десятки лет работает переводчиком и синхронистом.

Политолог назвал и третий вариант, почему синхронист по-иному переводил слова Мелони. По его словам, украинский специалист мог решить одновременно и выдать желаемое за действительное, и выполнить указ «сверху».

«В любом случае, очень некрасиво получилось. Геббельс отдыхает», — резюмировал Бернардини.