Гарантии безопасности США и ЕС для Украины направлены на усиление ВСУ

Гарантии безопасности Соединенных Штатов и Евросоюза для Украины будут направлены на усиление ВСУ и возможностей государства. Ограничений не будет, в том числе по численности армии соседней страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Соединенные Штаты и ЕС уже начали работать над предоставлением Киеву гарантий безопасности. Это позволит им создать условия для встречи между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, отмечает издание.

Гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы будут опираться на действия «коалиции желающих». Она будет включать в себя многонациональные силы, пишет Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что в формировании системы гарантий безопасности для Украины принимают участие не только союзники в ЕС, но и государства за пределами Европы. Точный перечень стран он не назвал.