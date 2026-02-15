Галузин заявил, что Россия может обсудить вариант внешнего управления Украиной

Вариант установления внешнего управления Украиной под эгидой ООН по окончанию СВО — один из вероятных способов завершения конфликта. РФ готова поговорить о таком варианте с представителями иных государств, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Вариант введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН не нов. В марте прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что в случае со страной такой способ возможен, отметил дипломат.

Такие прецеденты происходили в рамках миротворческой деятельности ООН. В целом РФ может обсудить с Соединенными Штатами, европейскими и иными государствами вероятность появления на Украине временного внешнего управления.

Галузин считает, что этот вариант даст возможность провести в стране демократические выборы. В результате них ко власти придет «дееспособное правительство». С ним появится возможность подписывать мирный договор и легитимные документы о будущем сотрудничестве стран.

