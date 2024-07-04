Гагин: взятие района Часова Яра указывает на пролом обороны ВСУ

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Российские военные достигли серьезного тактического успеха, установив контроль над микрорайоном «Новый» в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости .

Он пояснил, что это открывает возможности для дальнейшего освобождения города и указывает на пролом обороны ВСУ.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — пояснил Гагин.

Советник главы Донецкой Народной Республики добавил, что за этот участок, находящийся на востоке города, долгое время шли серьезные сражения.

«Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», — резюмировал Гагин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном освобождении района «Новый» подразделениями «Южной» группировки войск. Также было улучшено положение по переднему краю. Противник потерял до 450 военнослужащих.