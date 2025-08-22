Габбард ограничила доступ к ключевым разведданным для «Пяти глаз»
США прекратили делиться с союзниками данными о переговорах по Украине
разведывательному сообществу страны делиться с партнёрами по альянсу «Пять глаз» любой информацией, касающейся мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.
По данным CBS News, это решение резко ограничило поток критически важных данных для ближайших союзников Вашингтона — Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Директива не затрагивает обмен оперативной военной информацией, необходимой для поддержки оборонительных операций ВСУ, а также дипломатические каналы.
Это решение, принятое несколько недель назад, отражает ужесточение контроля США над чувствительными внешнеполитическими процессами, указано в публикации.