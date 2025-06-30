«Г-ну Лаврову лучше не вмешиваться»: глава МИД Армении резко ответил Лаврову

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову «лучше не вмешиваться» во внутренние дела Армении, заявил глава республики Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с руководителем дипломатии ЕС Каей Каллас. Таким образом он ответил на слова российского дипломата о нападках на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

По словам Мирзояна, у Лаврова «неполная и неверная» информация.

«Если не ошибаюсь, г-н Лавров употребил фразу „борьба властей против церкви“. Но в Армении нет борьбы власти против ААЦ. <…> Это — правовой процесс, и это — внутреннее дело Армении», — цитирует радио «Sputnik Армения» главу дипломатии республики.

Издание добавляет, что в выступлении, о котором говорит Мирзоян, Лавров не употреблял фразу «борьба властей против церкви», а упоминал только «нападки на церковь». Вместе с тем Лавров говорил, что ситуация с ААЦ — внутреннее дело Армении.

«Г-ну Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении», — добавлял Мирзоян во время пресс-конференции с Каллас.