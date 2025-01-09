FT: Трамп опасается афганского исхода в США

Команда избранного президента США Дональда Трампа меняет позицию по Украине в сторону силы, чтобы избежать повтора афганского сценария, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Издание ссылается на мнение неназванных европейских чиновников, которые считают, что команда Трампа «пересматривает подход к Украине» из-за желания выглядеть сильными.

Поэтому Вашингтон до сих пор не представил план выхода из конфликта. Видимо, указывают авторы публикации, США продолжат поддерживать Киев и после инаугурации нового главы Белого дома, чтобы не допустить повторения ситуации в Афганистане.

Ранее такую же точку зрения ранее представил и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Военный чиновник считает, что Трамп до сих пор не сформулировал видение прекращения конфликта.