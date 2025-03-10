Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, украинская сторона предложит в рамках частичного прекращения огня запретить удары ракетами и БПЛА большой дальности, а также проведение военных операций в Черном море. В Киеве полагают, что это может сподвигнуть Вашингтон разморозить передачу разведданных и вооружений ВСУ.

«Два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи», — пишет автор статьи.

Ранее сообщалось, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина и Россия провели мирные переговоры. Однако когда это произойдет, карьера украинского президента Владимира Зеленского начнет стремительно завершаться, и он это прекрасно понимает. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова,