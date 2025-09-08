FT: Европа обсуждает санкции против КНР за приобретение российских нефти и газа

Европейские чиновники хотят ввести санкции против Китая за использование российских нефти и газа. Они обсуждают возможные ограничения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times (FT).

По данным издания, чтобы Евросоюз смог добиться прогресса по вторичным санкциям, ему нужно заручиться поддержкой США. Европа должна будет согласовать действия по данному вопросу с Вашингтоном.

Ранее глава ЕК Кая Каллас заявила, что ЕС разрабатывает 19-й пакет антироссийских санкций. Он может включить в себя вторичные санкции, которые предполагается ввести против стран, приобретающих у России нефть и газ. При этом Каллас отметила, что принимать новые ограничительные меры становится все сложнее.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в Европе хотят навсегда запретить российские нефть и газ. На это иронично ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.