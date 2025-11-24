FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Украины

Европа готовится к тому, что американский президент Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся», — рассказал европейский чиновник.

Ранее обозреватель издания Telegraph заявил, что европейские государства вводят Киев в заблуждение относительно его шансов на победу в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал обозреватель газеты Оуэн Мэттьюс.

По мнению Мэттьюса, предоставляемое вооружение и финансовая помощь недостаточны даже для поддержания обороноспособности Украины. В статье говорится, что, декларируя поддержку Украины в конфликте с Россией, Европа не обеспечивает достаточного объема поставок и финансовых ресурсов, чем вводит Киев в заблуждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.