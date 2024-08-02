ФСБ показала третье видео обмена заключенными в турецком аэропорту

На опубликованном ФСБ видеоролике показано, как россияне после обмена садятся в самолет в Турции для вылета в РФ, сообщает Газета.ru .

На видео слышен шум двигателей лайнеров. Люди сначала садятся в автобус и подъезжают к трапу самолета. Затем на борт поднимаются свыше 10 человек.

Ранее в Анкаре прошел обмен заключенными между РФ и США. Самолеты с ними уже прибыли в Германию и Россию.

Глава государства Владимир Путин лично прибыл в столичный аэропорт Внуково-2, где приземлился лайнер с обменянными россиянами. Он обнял вернувшихся домой граждан.