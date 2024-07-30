«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Политик выразил мнение, что страны Евросоюза придерживаются агрессивной риторики и критикуют любые мирные инициативы. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан столкнулся с бойкотом в ЕС после визитов в РФ и Китай, а также попытки добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны ЕС негативно отнеслись к поездке Виктора Орбана в Москву. Он подчеркнул, что западные лидеры «глумятся» над Орбаном за и обсуждение с Владимиром Путиным мирного урегулирования конфликта на Украине.