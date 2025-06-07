Французский автопроизводитель будет выпускать дроны на Украине

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что местный автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск беспилотников на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Министр не рассказал, какая именно это компания, но добавил, что концерн сам объявит об этом.

По словам Лекорню, выгоду от данного сотрудничества получат не только украинцы, но и армия Франции, так как ее обеспечат постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта.

За прошлые сутки, по данным Минобороны РФ, ПВО сбила 311 беспилотников противника самолетного типа, в том числе 140 вне зоны СВО. За все время спецоперации ликвидировано 62 124 дронов ВСУ.