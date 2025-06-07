Французский автопроизводитель будет выпускать дроны на Украине
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что местный автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск беспилотников на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр не рассказал, какая именно это компания, но добавил, что концерн сам объявит об этом.
По словам Лекорню, выгоду от данного сотрудничества получат не только украинцы, но и армия Франции, так как ее обеспечат постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта.
За прошлые сутки, по данным Минобороны РФ, ПВО сбила 311 беспилотников противника самолетного типа, в том числе 140 вне зоны СВО. За все время спецоперации ликвидировано 62 124 дронов ВСУ.