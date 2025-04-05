Французские бизнесмены унизили президента Эммануэля Макрона

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что президент Франции Эммануэль Макрон был унижен бизнесменами, поскольку местные предприниматели проигнорировали его призыв не вкладываться в американскую экономику, пишет «Лента.ру» .

Филиппо отметил, что несколько французских компаний не собираются прекращать деловые отношения с США, несмотря на призыв Макрона.

После того как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Евросоюза, Макрон призвал французские компании временно приостановить инвестиции в американскую экономику до уточнения ситуации с тарифами.

Введение пошлин на американские технологии и услуги, по мнению Макрона, должно быть частью готовности Евросоюза к жестким ответным мерам против США.