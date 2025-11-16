сегодня в 18:29

Франция собирается развивать сотрудничество с Украиной в сфере БПЛА

Представители Франции и Украины 17 ноября на встрече в Париже будут обсуждать расширение сотрудничества в сфере изготовления БПЛА. Об этом рассказал глава МИД европейской страны Жан-Ноэль Барро, сообщает РИА Новости .

Такая встреча между представителями эксосистем изготовления украинских и французских БПЛА пройдет в первый раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет покупать газ у Греции. Договор о сотрудничестве уже подготовлен.

Между Украиной и Грецией появились договоренности о финансировании сделок по газу. Будет закрыта потребность в практически двух млрд евро на импорт.

