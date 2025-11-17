Франция и Украина намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере БПЛА
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция и Украина 17 ноября планируют обсудить расширение взаимодействия в области производства беспилотников, сообщает RT со ссылкой на
«(Встретимся — прим.ред.) для расширения сотрудничества между нашими странами (в сфере БПЛА)», — отметил он.
Ранее в СВР РФ заявили, что Генштаб Вооруженных сил Франции разрабатывает план по отправке на территорию Украины военного контингента, численность которого может достигать 2 тыс. солдат, для поддержки киевского режима.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе французских войск на Украину.
